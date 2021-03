Mainz: Grüne holen erstes Direktmandat bei Landtagswahl in Rheinland-Pfalz

Überraschung in Mainz: Katharina Binz hat im Wahlkreis I in Mainz das erste Direktmandat für Bündnis 90/Die Grünen in Rheinland-Pfalz geholt. Sie setzte sich knapp gegen Johannes Klomann (SPD) durch.