In Mainz, Bingen, Worms und Bad Kreuznach sind Briefwahlrekorde für die Landtagswahl am kommenden Sonntag verzeichnet worden. Nach Angaben der Stadt Mainz haben über die Hälfte der Wahlberechtigten eine Briefwahl beantragt. Sechzig Prozent der Stimmzettel seien bereits ans Briefwahlbüro zurückgeschickt worden. Auch in Bingen und Worms habe sich die Anzahl der Briefwahlanträge im Vergleich zur letzten Landtagswahl verdoppelt - die Briefwahlquote läge in Bingen bei rund 44 Prozent und in Worms bei über 30 Prozent. Auch in Bad Kreuznach gibt es mit rund 37 Prozent einen neuen Rekord. Wahlberechtigte können noch bis Freitag Abend 18 Uhr die Briefwahl beantragen. Die Städte Mainz und Bad Kreuznach teilten dem SWR mit, dass die Briefwahlunterlagen möglichst im Briefwahlbüro abgeholt werden sollen, da die Stimmzettel pünktlich zum Wahltag wieder im Briefwahlbüro sein müssten.