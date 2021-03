2016 gingen in Mainz beide Direktmandate deutlich an die SPD. In diesem Jahr gibt es einen neuen Wahlkreis und die Grünen stellen mittlerweile die stärkste Fraktion im Stadtrat.

Mainz wächst und wächst. 220.000 Menschen leben mittlerweile in der Landeshauptstadt. Die Folge: Die Zahl der Stimmberechtigten in den beiden Mainzer Wahlkreisen lag deutlich über der eines durchschnittlichen Wahlkreises im Land. Deshalb hat das Land für die Landtagswahl 2021 einen neuen Wahlkreis geschaffen.

Wer zieht im Wahlkreis Mainz III erstmals in den Landtag ein?

Ein neuer Wahlkreis bedeutet in diesem Fall auch neue Kandidaten. Denn im Wahlkreis Mainz III (Drais, Ebersheim, Finthen, Laubenheim, Lerchenberg, Marienborn und die Verbandsgemeinde Bodenheim) wollen mit Patric Müller (SPD) und Hannsgeorg Schönig (CDU) zwei Kandidaten zum ersten Mal in den Landtag einziehen. Beide waren bisher in der Kommunalpolitik aktiv: Müller als Ortsbürgermeister von Gau-Bischofsheim und Schönig seit acht Jahren als CDU-Fraktionsvorsitzender im Mainzer Stadtrat.

Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz: Wahlkreis 29 - Mainz III

Hannsgeorg Schönig ist in der Stadt Mainz wohl der bekanntere Kandidat, allerdings könnte es im Wahlkreis III trotzdem knapp werden: Bei der Landtagswahl 2016 gingen bei den Erststimmen vier Stadtteile aus dem neuen Wahlkreis an die SPD (Finthen, Laubenheim, Lerchenberg und Marienborn), die CDU gewann in Drais, Ebersheim und in der Verbandsgemeinde Bodenheim.

Dreikampf in Mainz I: Schaffen die Grünen eine Überraschung?

Im Wahlkreis Mainz I und Mainz II treten dagegen altbekannte Kandidaten an. Johannes Klomann und Finanzministerin Doris Ahnen hatten hier 2016 für die SPD beide Direktmandate gewonnen und kandidieren auch in diesem Jahr wieder. Gegen Klomann tritt im Wahlkreis Mainz I erneut Gerd Schreiner (CDU) an. Der Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU (24,8 Prozent der Erststimmen) hatte 2016 deutlich gegen Klomann (40,3 Prozent) verloren und kam nur über die Landesliste in den Landtag.

Wahlkampf unter Corona-Bedingungen: Die Mainzer Direktkandidaten der CDU stellen sich virtuell den Fragen der Bürger. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Das könnte in diesem Jahr knapper werden, auch weil die Grünen bei der Mainzer Stadtratswahl 2019 in allen Stadtteilen im Wahlkreis I die meisten Stimmen erhalten haben. Mit Katharina Binz, Vorstandssprecherin der Mainzer Grünen und ehemalige Landesvorsitzende der Grünen, tritt eine prominente Kandidatin gegen Klomann und Schreiner im Wahlkreis Mainz I an. Auch bei der Landtagswahl 2016 lagen die Grünen in Mainz mit 10,2 Prozent deutlich über dem Landesergebnis (5,3 Prozent).

"Swing" Wahlkreis Mainz II

Im Wahlkreis Mainz II will die CDU mit Sabine Flegel, Vorsitzende des Mainzer Kreisverbandes, das Direktmandat zurückgewinnen. Bei den vergangenen Landtagswahlen war Mainz II ein "swing" Wahlkreis: 2006 und 2016 konnte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) das Direktmandat gewinnen und 2011 der CDU-Kandidat Wolfgang Reichel. Wenn man dieser Logik folgt, müsste die Gonsenheimer Ortsvorsteherin Sabine Flegel von der CDU das Rennen machen, allerdings hatte 2016 Doris Ahnen (38,9 Prozent) deutlich gegen Wolfgang Reichel (30,6 Prozent) gewonnen und hat als Finanzministerin einen gewissen Amtsbonus.

SPD und Grüne für mehr Tempo 30, CDU für 365-Euro-Ticket

Inhaltlich dominiert die Corona-Pandemie - wie im ganzen Land - auch in Mainz die Wahl. Die Menschen in der Landeshauptstadt treibt aber sicherlich auch die Verkehrspolitik der Stadt um. Seit Juli 2020 gilt fast in der ganzen Innenstadt Tempo 30. Der Grund für das Tempolimit waren die hohen Stickstoffdioxid-Werte in der Luft und ein drohendes Dieselfahrverbot für die Stadt Mainz.

Verkehrdezernentin Katrin Eder (Grüne) ist mit einer ersten Bilanz zufrieden: Der Lärm an der Rheinstraße habe sich halbiert und die Stickstoffdioxid-Werte in der ganzen Stadt lagen 2020 unter dem EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm. "Dieselfahrverbote sind im Moment völlig vom Tisch", freut sich Eder. Sie hat außerdem beobachtet, dass auf der Kaiserstraße und Rheinstraße mehr Radfahrer unterwegs sind. "Insgesamt kriegen wir gespiegelt, dass Tempo 30 für ein Mehr an Lebensqualität gesorgt haben", sagt Eder.

In der Kaiserstraße gilt seit Sommer 2020 auch Tempo 30. SWR

Bei der Landtagswahl setzt sich neben den Grünen auch die SPD für mehr Tempo-30-Zonen ein. Die CDU-Direktkandidatin Sabine Flegel hält Tempo 30 aber nur an Kitas, Schulen, Altenheimen und Krankenhäusern für eine sinnvolle Maßnahme. Den Verkehr aus ideologischen Gründen auszubremsen, hält sie für "skandalös".

Die Mainzer CDU-Direktkandidaten Flegel, Schreiner und Schönig setzen sich dagegen für ein 365-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr ein. Ein Vorschlag, für den auch die Grünen und die SPD werben - allerdings nur für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Menschen, die einen Bundesfreiwilligendienst oder ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren.

CDU und AfD für Rheinbrücke in Mainz

Ein großes Thema in Mainz und der Region sind auch wieder einmal die Rheinbrücken. Die CDU setzt sich wie die AfD für eine weitere Brücke in Mainz ein. Die AfD fordert außerdem weitere Rheinbrücken zwischen Bingen und Rüdesheim und bei Nierstein. Die Grünen sind gegen neue Rheinbrücken und fordern stattdessen, das Fährangebot auszubauen.