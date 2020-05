per Mail teilen

Die Sanierung des rheinland-pfälzischen Landtags wird teurer. Statt geplanter 60 Millionen Euro stiegen die Baukosten auf 67 Millionen Euro an, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) am Mittwoch bei einer Baustellenbegehung. Außerdem werde der Bau rund ein halbes Jahr länger dauern als gedacht. Statt in diesem Herbst können die Abgeordneten wohl erst Anfang 2021 dort im Plenarsaal sitzen. Ein Grund für die Kostensteigerung ist laut Landesbaubetrieb, dass der Zustand der Fassade des Deutschhauses schlechter war als erwartet.