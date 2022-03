Die Kosten für die Grundsanierung des Landtagsgebäudes in Mainz sind noch einmal gestiegen: um rund 6 Millionen auf insgesamt 73 Millionen Euro.

Baukostensteigerungen, Verzögerungen durch die Pandemie und immer wieder neue Überraschungen nannte Landtagspräsident Hendrik Hering am Mittwoch in Mainz als Gründe. So sei zuletzt beim Bauen des Fundaments für das Eingangstor ein nirgendwo verzeichneter Kriechgang zu den Nebengebäuden entdeckt worden.

Baukommission informiert

"Die Kostensteigerung ist nicht durch Fehlplanung entstanden", betonte Hering. Es sei in der Bauphase auch bewusst nichts an den Plänen von 2015 geändert worden, um die Kosten nicht weiter in die Höhe zu treiben.

Die Baukommission, in der alle Parteien vertreten sind, sei stets transparent informiert worden. Die restaurierte Hambacher Fahne werde am 1. September in die Vitrine im Plenarsaal gebracht, kündigte Hering an.

Erste Sitzung am 22. September

Am 8. September ist ein Festakt geplant, am selben Tag soll auch das Kunstwerk von Michael Sailstorfer vor dem Gebäude stehen: Die Deutschland-Fahne dreigeteilt - Stoffbahnen in Schwarz, Rot und Gold werden in je einem Messingrahmen aufgehängt.

Das Parlament soll in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause (22. und 23. September) erstmals in dem Gebäude tagen. Ob dieser eigentlich schon für die konstituierende Sitzung der neuen Wahlperiode im Mai vorgesehene Termin wegen der Pandemie gehalten werden könne, werde Anfang September entschieden, sagte Hering.

Premiere ohne Besucher?

Bis dahin seien allerdings viele Abgeordnete vollständig geimpft, und die neue Lüftungsanlage sei hilfreich. Vorstellbar sei aber auch, ohne Besucher zu tagen und deren Plätze für die Abgeordneten zu nutzen. Zuletzt war das Parlament im Dezember 2015 im historischen Deutschhaus am Rhein zusammen gekommen. Derzeit weicht es regelmäßig in die Rheingoldhalle aus.