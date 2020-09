3,5 Milliarden Euro Neuverschuldung - mit dieser Summe will Rheinland-Pfalz die Folgen der Corona-Krise abmildern. Der Landtag soll heute nach einer zweiten Beratung den entsprechenden Nachtragshaushalt billigen.

Im Haushalts- und Finanzausschuss haben die Regierungsfraktionen von SPD, FDP und Grünen die Verabschiedung des Ausgabengesetzes empfohlen, CDU und AfD haben sich für eine Ablehnung ausgesprochen. Der zweite coronabedingte Nachtragsetat sieht eine Kreditaufnahme von 3,453 Milliarden Euro vor - das ist die höchste Neuverschuldung in der Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz.

Davon entfallen rund 1,2 Milliarden Euro auf Maßnahmen zur Belebung der Konjunktur, mehr als zwei Milliarden auf den Ausgleich von Steuereinbußen aufgrund der Corona-Krise.

Unterstützung für zehn Bereiche

"Der Nachtragshaushalt bietet Schutz und Chancen", sagte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer vor der Plenarsitzung. Er verwies auf Ausgaben in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Hilfen für Kommunen. So würden enorme Summen ausgegeben, um Unterricht zu garantieren und die Digitalisierung in Schulen voranzubringen. Insgesamt zehn Bereiche will die Landesregierung mit dem Milliarden-Programm in der Corona-Krise stützen.

Die Haushaltsrücklage soll dabei nicht angetastet werden, sondern als Sicherheit für die kommenden Jahren dienen. Die Opposition kritisierte den Plan. Die Rücklage müsse genutzt werden, um weniger neue Schulden machen zu müssen.

Umstrittenes Sondervermögen - Kritik an "Nebenhaushalt"

Umstritten ist die Entscheidung der Landesregierung, ein Sondervermögen mit 1,1 Milliarden Euro für Programme zur Bewältigung von Corona-Folgen einzurichten. Dieser Fonds soll auch nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020 Mittel für die in einem gesonderten Gesetz genannten Zwecke zur Verfügung stellen.

Mit dieser Art Nebenhaushalt will die Regierung in den kommenden Jahren durch die Corona-Pandemie entstandene Investitionen finanzieren. Nach Meinung der Opposition könnte dieser Plan der Landesregierung verfassungswidrig sein.

Was ist das in der Kritik stehende Sondervermögen? Das sogenannte Sondervermögen ist eine Art Nebenhaushalt. Im vorliegenden Fall will Rheinland-Pfalz in diesem Jahr Kredite aufnehmen, um so bis Ende 2022 Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise finanzieren zu können. Das Geld soll in zehn Bereiche fließen. Beispielsweise sollen Kommunen für entgangene Gewerbesteuereinnahmen entschädigt, die Wirtschaft belebt und die Digitalisierung vorangetrieben werden. Das Instrument Sondervermögen sieht die rheinland-pfälzische Verfassung vor, auch der Bund und andere Bundesländer nutzen es. Dennoch ist es umstritten. Rechnungshöfe kritisieren: Bei der Einrichtung des Sondervermögens werde nicht konkret genug gesagt, wofür das Geld in den folgenden Jahren genau ausgegeben werden soll. Dadurch würden die Rechte des Parlaments verletzt. In Hessen wollen Oppositionsparteien mit einem Rechtsgutachten klären lassen, ob ein Sondervermögen überhaupt verfassungskonform ist.

"Budgetrecht des Landtags gefährdet"

CDU-Fraktionschef Christian Baldauf sieht dadurch das Budgetrecht des Landtags in Gefahr. Der Rechnungshof habe bereits seine Bedenken geäußert, ob das Vorgehen rechtmäßig sei. Auch der AfD-Vorsitzende Uwe Junge bemängelte, dass ein Teil der geplanten Ausgaben nichts mit der Corona-Pandemie zu tun habe. Seine Fraktion könne dem Nachtragshaushalt auch deshalb nicht zustimmen, weil die Landesregierung auf eine bestehende Rücklage in Höhe von einer Milliarde Euro nicht zugreifen wolle. Offenbar geschehe das, damit die Regierung auch "im Wahljahr aus dem Vollen schöpfen" könne.

Armuts- und Reichtumsbericht wird vorgelegt

Der Armuts- und Reichstumsbericht 2020 wird auf den Antrag der Landesregierung ebenfalls am Donnerstag besprochen werden. Sie erstellt in regelmäßigen Abständen von fünf Jahren Armuts- und Reichtumsberichte, in denen die Entwicklung in Rheinland-Pfalz aufgezeigt wird.