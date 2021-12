per Mail teilen

Seit Mai steht der ehemalige Bürgermeister von Oppenheim, Marcus Held (SPD), vor Gericht, unter anderem wegen Untreue. Heute fällt das Landgericht das Urteil.

Gefängnis oder Freispruch - unterschiedlicher können die Forderungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung kaum sein. Die Staatsanwaltschaft plädierte für eine Haftstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten. Zudem soll Held eine Geldstrafe zahlen. Der Vorwurf lautet auf Untreue, Bestechlichkeit und Verstöße gegen das Parteiengesetz.

Verteidigung fordert Freispruch

Seine Verteidigerin hält Marcus Held für unschuldig. In ihrem mehrstündigen Plädoyer sagte sie, Held habe immer im Wohle der Stadt Oppenheim gehandelt. Er habe sich wegen der hohen Arbeitsbelastung nicht selbst um die Verkäufe der Grundstücke kümmern können. Zudem wies sie den Vorwurf der Bestechlichkeit Helds zurück.

Unregelmäßigkeiten bei Kauf von Baugrundstücken

Held hatte für die Stadt Oppenheim (Kreis Mainz-Bingen) Grundstücke für ein Baugebiet gekauft. Dazu hatte er einen Steuerberater beauftragt, der als Makler auftrat. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hatte Held dies getan, um an Spenden für seinen Bundestagswahlkampf zu kommen. Der Makler habe demnach für den Auftrag mehr als 24.000 Euro an die Oppenheimer SPD gezahlt, an den Grundstücksvermittlungen über 200.000 Euro verdient.

Held hatte argumentiert, dass sich die Stadt Oppenheim in einer Konkurrenzsituation mit einem Investor befunden habe, deshalb sei es notwendig gewesen, den Makler zu beauftragen. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft entsprach dies nicht der Wahrheit, zudem habe der Makler auch Courtagen bekommen für Grundstücke, die er gar nicht vermittelt habe.