Landgericht: Mann soll Passanten angegriffen haben

Ein 30-jähriger Mann muss sich ab Donnerstag vor dem Mainzer Landgericht unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. Im Zeitraum zwischen Oktober 2020 und Februar 2021 sei die Polizei insgesamt achtmal gerufen worden, weil der Angeklagte in Mainz mehrmals auf der Straße aufgefallen war: Wegen Beleidigungen, weil er Passanten getreten und geschlagen oder sie mit dem Tode bedroht haben soll. So sei der Mann laut Anlage einmal einer Frau nachgelaufen, habe ihr in den Rücken getreten und ihr dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Frau erlitt eine Schädelprellung und war längere Zeit arbeitsunfähig. Außerdem leide die Frau wegen dieses Vorfalls unter Panikattacken. In einem Mainzer Supermarkt soll der Angeklagte eine Frau bespuckt haben, als diese ihn auf die Maskenpflicht hinwies. Der 30-Jährige soll im Zustand verminderter Schuldfähigkeit gehandelt haben. Er ist bereits vorbestraft.