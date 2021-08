Ein 36-jähriger Mann steht wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Bad Kreuznach. Er soll einen Nachbarn mit einem Messer schwer verletzt haben.

Die Tat hat sich laut Staatsanwaltschaft im Februar 2020 in einem Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach abgespielt. Der Angeklagte war dort Untermieter in der Wohnung seines Vaters gewesen. Laut Anklage kam es zu einem Streit mit dem Nachbarn - offenbar weil der Angeklagte in der Wohnung zu laut Musik gehört hatte. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Nachbar dem 36-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben, so die Staatsanwaltschaft.

Mit Messer in den Bauch gestochen

Daraufhin habe der Angeklagte ein Messer mit einer zehn Zentimeter langen Klinge gezückt, sein 48-jähriges Opfer unter Drohungen in eine Nische des Hausflurs gedrängt und zweimal mit einem Messer zugestochen. Ein Stich habe den Mann in den Bauch getroffen.

Opfer blutend zurückgelassen

Laut Anklage kümmerte sich der 36-Jährige nicht weiter um den stark blutenden Nachbarn und ging zurück in die Wohnung seines Vaters. Der Verletzte habe dann bei einem anderen Nachbarn klingeln können, dieser habe dann den Notarzt alarmiert. Durch eine Notoperation habe der Mann überlebt, heißt es in der Anklageschrift.

Haus videoüberwacht

In dem Bad Kreuznacher Mehrfamilienhaus kommt es nach Angaben der Polizei häufiger zu Straftaten. Deswegen hängen in den Hausfluren Überwachungskameras. Der Streit zwischen den Nachbarn wurde aufgezeichnet. Zu Prozessbeginn wurden vor Gericht Video-Mitschnitte gezeigt, auf denen zu sehen ist, wie der Angeklagte ein Messer aus der Tasche zieht und auf sein Opfer einsticht.

Angeklagter will sich nicht äußern

Der Angeklagte selbst kündigte am ersten Verhandlungstag an, sich nicht zur Sache zu äußern. Unmittelbar nach der Tat hatte er aber zugegeben, auf den Nachbarn eingestochen zu haben. Zu seiner Verteidigung sagte er damals, er habe den Mann nicht töten wollen, sondern er habe sich bedroht gefühlt und sich verteidigen wollen.

Für den Prozess sind zwei weitere Verhandlungstermine angesetzt.