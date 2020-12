per Mail teilen

Der Verein "Wohnsitzlos in Mainz" hat mit seinem Projekt "TakeCare-Gutscheine" den Landespreis für nachbarschaftliches Engagement gewonnen. Der Mainzer Verein verteilt seit Beginn der Corona-Pandemie Essensgutscheine lokaler Restaurants an wohnsitzlose Menschen. Der Verein "Wohnsitzlos in Mainz" wird als Gewinner automatisch für den Bundespreis nominiert. Als Landessieger erhält das Projekt ein Preisgeld von 2.000 Euro.