Römischer Grabstein wird vor Publikum restauriert

Im Landesmuseum Mainz können Besucherinnen und Besucher am Donnerstag und Freitag die Restaurierung eines römischen Grabsteins miterleben. Normalerweise würden Stein-Restauratoren im stillen Werkstatt-Kämmerlein abseits der Öffentlichkeit arbeiten, so das Landesmuseum. Nun biete man dem Publikum erstmals Einblick in eine ungewöhnliche Steinrestaurierung. Gegenstand ist ein römischer Grabstein aus dem ersten Jahrhundert. Er zeigt einen Soldaten - allerdings ohne Kopf. Dieser sei offenbar im Zweiten Weltkrieg abgetrennt worden und soll nun wieder an die Figur angefügt werden. Die öffentliche Aktion ist laut Landesmuseum der Start einer Kampagne, in der ab sofort Stein-Paten gesucht werden. Sie sollen die Aufbereitung weiterer römischer Steindenkmäler finanziell unterstützen.