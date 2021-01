Das Land Rheinland-Pfalz verkauft sein Grundstück am Standort des Evangelischen Diakoniewerks Zoar im Ingelheimer Stadtteil Heidesheim. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags hat dem Verkauf der rund 37.000 Quadratmeter großen Fläche an die Ingelheimer Wohnungsbaugesellschaft heute zugestimmt – sie zahlt für das Areal rund 7,7 Millionen Euro. Am Standort des Evangelischen Diakoniewerks soll in den kommenden Jahren ein inklusives Stadtviertel für Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen entstehen - mindestens 30 Prozent davon soll sozial geförderter Wohnraum sein.