Seit heute dürfen Geschäfte bis 800 Quadratmeter wieder öffnen - und solche, die ihre Ladenfläche entsprechend verkleinern. Ein erster Test für Ladenbesitzer unter neuen Bedingungen.

In Mehmet Satiks Geschäft in der Mainzer Altstadt gibt es alles von Kleidung über Accessoires bis zu Einrichtungsgegenständen. Seit Montag steht dort am Eingang auch ein Tisch mit Schutzmasken, Handschuhen und Desinfektionsmittel. Er darf sein Geschäft wieder öffnen - aber nichts ist, wie es einmal war.

"Die Stimmung ist noch bedrückt"

"Einerseits freut es uns, dass wir wieder wirtschaften dürfen, andererseits ist die Stimmung draußen ja immer noch recht bedrückt", sagt er. "Wir haben das große Fragezeichen: Kommen die Menschen? Kommen Sie mit derselben Begeisterung?"

Eine Kundin betritt den Laden. "Ich finde es deprimierend und traurig in der Stadt", sagt sie. "Man sieht wenig Leute, die hier unterwegs sind."

Menschen geben weniger Geld aus

Martin Lepold von der Mainzer Werbegemeinschaft warnt allgemein vor zu großer Euphorie im Zuge der Ladenöffnungen. "Es ist jetzt ein erster Versuch, zu testen, wie es ist, wenn Geschäfte wieder aufmachen."

Rabattaktionen würde der Mainzer Einzelhandelsverband sich zudem lieber für später aufheben. Viele Menschen seien in Kurzarbeit und hätten finanzielle Ängste. "Da besorgt man das Nötigste, aber dieser Erlebniseinkauf, wie wir den gerne propagieren, der findet erst mal nicht statt.

Die Mainzer Werbegemeinschaft versuche, Ladenbesitzern bei der Umsetzung von Hygienevorschriften zu unterstützen, so Lepold. "Wir geben ihnen Lieferadresse an die Hand für Schutzmasken, Desinfektionsmittel oder einen Spuckschutz im Thekenbereich."

Optimistisch bleiben trotz Corona-Krise

Mehmet Satik hat wie viele Ladenbesitzer große finanzielle Sorgen und hofft, dass die Leute sich in die Stadt trauen. Wenn jetzt nicht ansatzweise ein normales Level erreicht werde, dann werde das Problem mit jedem Tag gewaltiger. "Wir müssen optimistisch bleiben, irgendwie muss es vorangehen."