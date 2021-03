Ein Mann hat am Mittwochabend in Bad Kreuznach in einem Lebensmittelgeschäft gestohlen und anschließend zwei Angestellte verletzt. Laut Polizei hatte der 32-Jährige USB-Sticks und mehrere kleine Schnapsflaschen im Gesamtwert von rund 100 Euro in der Tasche versteckt. Als das hinter dem Kassenbereich auffiel, wollte er flüchten. Mehrere Angestellte hielten den Mann aber fest, woraufhin dieser um sich schlug und zwei Personen leicht verletzte. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.