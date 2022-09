per Mail teilen

Ein Ladendieb hat in Mainz für Aufsehen gesorgt. Auf der Flucht vor der Polizei kletterte er auf ein Brückengeländer und kam dort nicht mehr weg.

Zuerst hatte der Mann gestern Nachmittag in einem Bekleidungsgeschäft in der Nähe des Mainzer Rathauses versucht, eine Jacke zu stehlen. So berichtet es die Mainzer Polizei.

Einer Verkäuferin fiel der Diebstahl auf und sie sprach den Mann an. Daraufhin habe er ihr die Jacke gegeben und sei weggerannt.

Polizei verfolgt Dieb bis zur Rathausbrücke

Auf seiner Flucht durch den Laden habe der Mann mehrere Mitarbeiterinnen umgestoßen. Andere Angestellte des Ladens hatten mittlerweile die Polizei alarmiert, die den Dieb auf seiner Flucht bis zur Rathausbrücke verfolgte.

Um den Beamten zu entkommen, sei der 29-Jährige dort über die Brüstung gestiegen und habe sich selbst in eine ausweglose Situation manövriert, so die Polizei. Gleichzeitig habe die Gefahr bestanden, dass er auf die Rheinstraße stürzt.

Gutes Zureden bringt Dieb zum Aufgeben

Bei den Verkehrsteilnehmern und Fußgängern in der Umgebung habe der Mann für ein mittelgroßes Aufsehen gesorgt, so die Polizei. Nur durch gutes Zureden eines Polizisten habe man ihn dazu bringen können, wieder von der Brüstung auf die Brücke zu steigen.

Nachdem er sich beruhigt hatte, nahm die Polizei seine Personalien auf und eröffnete dem Mann, dass nun ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls und Körperverletzung gegen ihn eröffnet werde.