Diebin verletzt Ladendetektiv mit Autotür

Ein Ladendetektiv ist am Samstag in Worms von einer Frau verletzt worden, nachdem er sie beim Diebstahl ertappt hatte. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann die 51-Jährige in einem Wormser Supermarkt beobachtet, wie sie Lebensmittel und einen Pyjama entwendete. Die Frau bestritt die Tat und ging zu ihrem Auto. Als der Ladendetektiv die Wormserin aufforderte, wieder auszusteigen, schlug sie die Fahrertür des Autos mehrfach gegen den Mann. Später schob sie ihn laut Polizei noch mit ihrem Wagen im Rückwärtsgang mehrere Meter nach hinten.

Der Ladendetektiv wurde leicht verletzt. Da er sich das Auto-Kennzeichen notierte, konnte die Polizei die Frau zu Hause antreffen. Gegen sie laufen nun Strafanzeigen wegen räuberischen Diebstahls, Verkehrsunfallflucht und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.