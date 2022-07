per Mail teilen

In Schönborn (Rhein-Hunsrück-Kreis) hat sich am Sonntag gegen 2:30 Uhr ein tragischer Unfall ereignet. Ein 34-jähriger Mann wurde offenbar von dem Anhänger eines Traktors überrollt und verstarb noch an der Unfallstelle. Laut Polizei sollen mehrere Personen den Unfall beobachtet haben, während sie sich auf dem Traktor befanden. Um genau zu wissen, wie der Unfall passieren konnte, hat die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach einen Sachverständigen beauftragt.