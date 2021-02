Vor 500 Jahren weigerte sich der Reformator Martin Luther in Worms, seine Schriften zu widerrufen. Dieses Ereignis will die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) am 17. April feiern. Dabei sollen auch drängende Fragen der Gegenwart diskutiert werden, wie die EKHN am Dienstag mitteilte. "Das Jubiläum wird keine Geschichtsstunde", sagte Präsident Volker Jung. "Als Einzelner hat sich Luther gegen die mächtigsten Kräfte seiner Zeit gestellt." Dies fasziniere bis heute. Für den 17. April planen die Veranstalter einen Festakt. Am Abend soll die Dreifaltigkeitskirche dann in einer Multimedia-Inszenierung zur "größten Leinwand Europas" werden.