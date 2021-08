per Mail teilen

Auf der Bundesstraße 9 bei Worms ist es am vergangenen Wochenende zu einer ungewöhnlichen Unfallflucht gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam am Samstagmittag ein Kleinwagen aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, streifte ein Verkehrsschild und blieb in einem Grünstreifen liegen. Der Wagen war nicht mehr fahrtauglich. Nach ersten Zeugenhinweisen geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer und sein Beifahrer die Kennzeichen vom Fahrzeug abmontierten und zu Fuß von der Unfallstelle flohen. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Wormser Polizei entgegen.