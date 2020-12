Das Kurhaus in Bad Kreuznach steht offenbar bereits seit längerem zum Verkauf. Das Hotelgebäude wird auf einem internationalen Immobilienportal angeboten. Die FDP-Stadtratsfraktion sieht damit ihre Befürchtungen bestätigt, dass der Betreiber kein Interesse an großen Investitionen zum Erhalt des historischen Gebäudes habe. Sie hat mehrere Anfragen an die Oberbürgermeisterin gerichtet und will nun wissen, ob die Verkaufsabsichten bei der Stadt bekannt sind. Die estnische Pro-Kapital-Gruppe hat das Kurhaus im Erbbaurecht von der Stadt gepachtet. Nach Angaben des Kölner Anwalts, der die Gruppe vertritt, wird weiter in das Gebäude investiert. Ein Großteil der Hotelzimmer sei bereits renoviert, die restlichen sollten in den nächsten Jahren folgen und der Brandschutz werde sichergestellt. Von konkreten Verkaufsbemühungen sei ihm zurzeit nichts bekannt.