Von dem Geländes des Entsorgungsbetriebs in Bischofsheim (Landkreis Groß-Gerau) haben Diebe Kupfer im Wert von 80.000 Euro gestohlen. Nach Polizeiangaben brachen die Täter das Tor auf und fuhren mit einem Lastwagen auf das Firmengelände. Dort luden sie einen mehr als acht Tonnen schweren Container mit Kupfer auf und flohen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurde das Metall bereits am vergangenen Donnerstag gestohlen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.