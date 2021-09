Kupferdiebstahl in Worms unter Lebensgefahr

Beim Diebstahl von Kupferkabeln in Worms haben sich Unbekannte in Lebensgefahr gebracht. Sie hatten in ein Trafohäuschen eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei waren die unbekannten Diebe bereits am Wochenende in das Trafohäuschen des Energieversorgers EWR in Worms-Rheindürkheim eingedrungen. Sie hatten die Tür aufgebrochen und mehrere Kupferkabel aus der Anlage herausgeschnitten. Dadurch war der Strom im Norden von Worms ausgefallen, so ein EWR-Sprecher.

Aus diesem Trafohäuschen haben die Unbekannten die Kupferkabel geklaut. EWR

Zuvor, so die Polizei weiter, hätten sie die Schalter der Mittelspannungsanlage manipuliert. Dies sei lebensgefährlich gewesen. Ein falscher Griff und die Täter hätten einen tödlichen Stromschlag erlitten.

Kripo sucht nach den Tätern

Die Kriminalpolizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Der Einbruch hat sich nach Angaben eines Sprechers bereits am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr ereignet. In einem sogenannten Trafohäuschen, auch Umspannstation genannt, wird Strom in die Ortsnetze eingespeist.