Kunstmärkte laden ein

In Mainz und Worms laden am Wochenende Märkte zu Kunst und Genuss ein. In Mainz können die Besucher und Besucherinnen ins Landesmuseum kommen, in Worms gibt es Stände rund um den Dom. Im Museum in Mainz präsentiert sich der Berufsverband Kunsthandwerk. Mitglieder des Verbandes und Gastaussteller aus ganz Deutschland bieten dort ihre Produkte vor allem aus Keramik an - vom Unikat bis zu limitierten Kleinserien. In Worms gibt es einen kombinierten Kunst- und Genussmarkt mit Erzeugnissen aus der Region. Der Markt ist Teil der Wormser Veranstaltungsreihe "Kultur findet Stadt", bei der noch bis Ende Oktober an den Wochenenden verschiedene Kulturveranstaltungen in der Innenstadt geplant sind. Beide Märkte sind am Samstag und am Sonntag, der Eintritt ist frei.