Flugzeugabsturz: Mainzer rettet sich mit Fallschirm

Ein Pilot aus Mainz ist bei einem Kunstflugmanöver bei Wesel in Nordrhein-Westfalen mit einem anderen Flugzeug in der Luft zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei stürzte sein Flugzeug ab, der Pilot konnte sich mit dem Fallschirm retten und wurde leicht verletzt. Der andere Pilot machte eine Notlandung und blieb unverletzt. Das Flugzeug des 35-jährigen Mainzers fanden die Ermittler der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in einem nahe gelegenen Spargelfeld. Wie es zu dem Zusammenstoß in der Luft kommen konnte, ist noch nicht bekannt.