"Bündnis Pflegeaufstand" fordert Verbesserungen im Gesundheitswesen

Pflegekräfte haben am Mittwoch bei einer Demonstration in Mainz ihre Forderungen an die neue Ampelkoalition unterstrichen. Vor der Universitätsmedizin fand am Nachmittag eine Kundgebung des "Bündnis Pflegeaufstand" statt. Es sei zwar positiv, dass die neue Regierung die Zustände in der Pflege verbessern wolle. Trotzdem sei der Koalitionsvertrag viel zu unkonkret, so eine Bündnis-Sprecherin. Die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen müssten dringend und schnell verbessert werden. Mit einer überdimensionalen Ampel appellierten die Demonstranten an die neue Regierung, die Pläne aus dem Koalitionsvertrag schnell umzusetzen.