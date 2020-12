Die Stadt Bad Kreuznach veranstaltet ab heute Abend ein Kulturwochenende mit Theater, Open-Air-Kino und Museumsführungen. Das Programm ist ein Ersatz für die Kunst- und Kulturtage, die wegen Corona abgesagt wurden. Los geht es heute Abend mit der Eröffnung das Marionettenfestivals "marionettissimo" und einem Open-Air Puppentheater. Am Samstag haben die drei städtischen Museen länger geöffnet - bis 21 Uhr. Das Museum Schlosspark bietet eine Familienführung an. Im Garten des Museums Römerhalle gibt es ein Akustikkonzert der lokalen Band "Kleingartenanlage". Den Abschluss bildet dann ein Open-Air Kino am Ellerbach in der Neustadt, gezeigt wird das Musical "The Sound of Music". Für alle Veranstaltungen müssen sich Interessierte vorher anmelden, Informationen dazu gibt es unter anderem auf der Website der Stadt Bad Kreuznach.