Kühe brechen aus und marschieren zum Flugplatz Langenlonsheim

Ein Herde Kühe hat in Langenlonsheim offenbar das große Abenteuer gesucht. Die Tiere büxten von ihrer Weide aus und machten sich auf den Weg an der Nahe entlang zum Flugplatz.

Ob sie nur mal startende und landende Flugzeuge beobachten oder sogar selbst abheben wollten? Was genau die Kühe in Langenlonsheim (Kreis Bad Kreuznach) zu ihrem Kurztrip bewogen hat, wird vermutlich ihr Geheimnis bleiben. Jedenfalls haben sie die Freiwillige Feuerwehr am Sonntagnachmittag ganz schön auf Trab gehalten.

Kühe ungewöhnlich nah am Wasser unterwegs

Gegen 13:30 Uhr war die Feuerwehr mit dem Stichwort "Tierhilfe" alarmiert worden. Es stellte sich heraus, dass sich die komplette Kuhherde von ihrer Weide befreit und sich an der Nahe entlang zum Flugplatz aufgemacht hatte. Als die rund 40 Tiere sich näherten, wurde der Flugbetrieb dort direkt eingestellt.

Marc Hoffmann von der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg sagte auf SWR-Anfrage, die Kühe seien wohl sehr nah am Fluss unter einer Brücke entlang gelaufen, um auf die andere Seite der Straße zu gelangen. Das sei schon ungewöhnlich, weil Kühe gewöhnlich eher wasserscheu seien.

Feuerwehr schneidet Kühen den Weg ab

Die Einsatzkräfte blockierten die Straße Richtung Nahebrücke mit Fahrzeugen. Auch der Besitzer der Kühe war laut Feuerwehr vor Ort. Gemeinsam mit ihm konnten die Feuerwehrleute die Tiere zurück auf ihre Weide führen.

Auch Marc Hoffmann kann nur Vermutungen anstellen, was die Tiere zu ihrem Abenteuer bewogen haben könnte: "Vielleicht wollten sie in Urlaub fliegen, weil das Wetter schlechter wird - Lalo Airport und dann in die weite Welt", überlegt er. Sicher wisse er das aber nicht, so Hoffmann: "Ich habe mit keiner Kuh persönlich gesprochen."