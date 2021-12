Küchenbrand löst Feuerwehr-Großeinsatz aus

per Mail teilen

Ein Küchenbrand in einem Wohnhaus hat am Mittwochvormittag einen Großeinsatz der Feuerwehr in Wiesbaden ausgelöst. Den Angaben zufolge seien aufgrund der Rauchentwicklung gegen halb zwölf mehrere Notrufe aus dem Westend bei der Feuerwehr eingegangen. Etwa 35 Feuerwehrleute hätten anschließend den Brand im Dachgeschoss des Wohnhauses über mehrere Stunden gelöscht. Den Schaden schätzt die Feuerwehr auf rund 300.000 Euro. Die betroffene Wohnung sei vorerst nicht mehr bewohnbar, verletzt wurde bei dem Brand aber niemand. Die Polizei hat laut Feuerwehr nun die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.