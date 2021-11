In Bad Kreuznach ist ein Mann bei einem Küchenbrand verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war das Feuer am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Man habe den Bewohner aus der völlig verqualmten Wohnung retten können, er habe eine Rauchgasvergiftung erlitten. Der Brand sei schnell gelöscht worden, die Wohnung sei aber nicht mehr bewohnbar. Die anderen Familien in dem Haus mussten die Nacht laut Feuerwehr in einem Hotel und bei Bekannten verbringen.