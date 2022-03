In Bad Kreuznach hat es am Freitagabend in der Küche eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr hatte der Bewohner der Wohnung bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mehrere Eimer Wasser auf das Feuer geschüttet und dann die Stahltür zur Küche geschlossen. Dadurch zog kein Rauch in das Treppenhaus und die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Es wurde niemand verletzt.