Das Krokodil, das in einer Mainzer Spedition für Aufsehen gesorgt hat, ist auf dem Weg nach Asien. Dort soll es in einen Zoo gebracht werden.

Das etwa 1,50 Meter lange Tier war am Dienstag einem Mitarbeiter der Spedition GO! in Mainz-Mombach aufgefallen. Er rief die Polizei, weil ihm diese Art von Transportgut in einer Holzkiste ungewöhnlich vorkam. Wie der Geschäftsführer von GO!, Frank Weißenberger, mitteilt, hat sich der Mitarbeiter absolut professionell verhalten.

Normalerweise transportieren wir eher Fische, ein Krokodil hatten wir noch nie.

Krokodil wurde per Direktfahrt von Mainz zum Auftraggeber gebracht

"Normalerweise transportieren wir Fische und auch mal Skorpione oder Blutegel", so Weißenberger gegenüber dem SWR. "Ein Krokodil hatten wir noch nie!" Der Transport sei genehmigt und alle Papiere korrekt gewesen. Auftraggeber war ein Experte für Terraristik aus Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg). Er hatte sich das Krokodil von einer Aufpäppelstation in Rheinland-Pfalz zuschicken lassen.

Krokodil hat noch weiten Weg in einen Zoo vor sich

Es wurde nach Angaben Weißenbergers bei der Station abgeholt und in Mainz umgeladen. Noch am selben Abend brachte die Spedition das Tier nach Villingen-Schwenningen - per exklusiver Direktfahrt. Der weitere Weg für das Reptil führt nach Angaben Weißenbergers über Österreich nach Asien. Dort soll das Krokodil in einem Zoo untergebracht werden.