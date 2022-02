Naturschutzverbände in Wiesbaden rechnen in den kommenden Tagen mit dem Beginn der Krötenwanderung. Das Umweltamt der Stadt baut derzeit wieder entsprechende Amphibienzäune in Klarenthal, im Goldsteintal und im Bereich der Auringer Mühle auf. Dort wird um langsames Fahren gebeten. So sollen die Tiere sowie die Helferinnen und Helfer geschützt werden, die die Tiere am Morgen und Abend jeweils aus den Fang-Eimern einsammeln und über die Straße bringen.