Die Gewerkschaft ver.di hat den Krankenhausträger Marienhaus kritisiert. Wegen der Coronakrise wurden im zugehörigen Katholischen Klinikum Mainz, KKM, Schichtdienste und Betreuuungsschlüssel umgestellt. Vor Corona arbeiteten die Pflegekräfte im KKM auf der Intensivstation in Acht-Stunden-Schichten. Jeweils eine Pflegekraft betreute zwei Patienten. Im Zuge der Coronakrise hatte der Bund den Kliniken in Deutschland die Möglichkeit gegeben, diese Rahmenbedingungen zu ändern. Seitdem müssten die Pflegekräfte im KKM in 12-Stunden-Schichten arbeiten und vier statt zwei Patienten betreuen, so ver.di-Sprecher Quetting. Das sei nicht vertretbar, zumal das Katholischen Klinikum Mainz wegen der Coronakrise zu keiner Zeit an die Kapazitätsgrenze gestoßen sei. Ver.di fordert die sofortige Rückkehr zu den normalen Dienstplänen und dem üblichen Betreuungsschlüssel. Eine Antwort der Marienhausgruppe auf eine SWR-Anfrage steht noch aus.