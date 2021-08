Das Aktionsbündnis "Mainzer Theater für alle" kritisiert die von der Stadt Mainz angekündigten Kürzungen für das Staatstheater. Weil der Haushalt der Stadt gekippt worden war, soll das Theater für dieses und das nächste Jahr 900.000 Euro weniger Zuschüsse bekommen. Die Kürzungen seien ein schlechtes Signal an alle Kulturschaffenden in Stadt und Land, heißt es in einer Mitteilung des Bündnisses. Das Bündnis will sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zur Wehr setzen. Es hatte sich 2011 gegründet und zwei Jahre später von der Stadt geplante Einsparungen von drei Millionen Euro verhindert.