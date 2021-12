Warteschlangen an Impfbussen: "Zumutung für Ältere"

In Rheinhessen stehen Menschen zum Teil stundenlang an Corona-Impfbussen in der Warteschlange. Gerade für Ältere ist das ein Problem - und unnötig, sagt ein Hausarzt.

Kürzlich sei eine ältere Dame zu ihm in die Sprechstunde gekommen, berichtet der Wendelsheimer Hausarzt Dr. Günter Gerhardt. Die Frau habe eine heftige Erkältung gehabt, nah an einer Lungenentzündung. Sie habe ihm dann berichtet, dass sie einige Tage zuvor mit ihrem Rollator mehr als fünf Stunden am Impfbus in Wöllstein angestanden habe - bei Kälte und im Nieselregen.

Zusätzliches Krankheitsrisiko durch Warteschlange

Dies sei eine absolute Zumutung für ältere Menschen, sagt Gerhardt, der auch Vorsitzender der Landesseniorenvertretung Rheinland-Pfalz ist. Gerade bei diesem Wetter Seniorinnen und Senioren stundenlang warten zu lassen, sei schlimm. Sie hätten ein viel höheres Risiko als andere, dadurch krank zu werden.

"Hausärzte brauchen mehr Impfstoff"

Und Gerhardt ist überzeugt, dass sich dieses Problem einfach lösen lasse. "Wir Hausärzte könnten die Corona-Impfungen auch alleine stemmen. Das Problem ist aber, dass wir nicht genügend Impfstoff zugeteilt bekommen." Bislang gebe es ein Kontingent von 60 Dosen pro Arzt pro Woche, so Gerhardt. Vom Personal und der Logistik her könnte seine Praxis aber viel mehr Menschen impfen.

Beispielsweise habe er am vergangenen Samstag einen Impfaktionstag angeboten. Warteschlangen hätten sich nicht gebildet, obwohl die Menschen einfach ohne vorherige Anmeldung kommen konnten. Es habe alles reibungslos funktioniert. Gegen Mittag habe man die Aktion aber beenden müssen, weil der Impfstoff aufgebraucht war.

Impfbusse sollen möglichst an Gebäuden stehen

Vom Gesundheitsministerium heißt es auf SWR-Anfrage, die Impfbusse des Landes würden vom DRK betrieben. Mit ihm und den Kommunen, in denen die Busse halten sollen, stehe das Ministerium im regelmäßigen Austausch.

Schon früh habe man dafür geworben, dass die Busse gerade in den kalten Wochen in der Nähe von Gebäuden halten, wie einem Dorfgemeinschaftshaus oder einer Turnhalle, damit die Impfwilligen im Warmen warten können. Das funktioniere regional unterschiedlich gut.

Worms hat eigens beheizten Wartebereich

Auch in Worms werden regelmäßig Corona-Impfungen ohne Anmeldung oder Termin angeboten. Ein Sprecher der Stadt sagte, man habe aber extra einen beheizten Bereich, in dem sich Mitarbeiter um die Wartenden kümmerten. Dafür bekomme man viel positive Rückmeldung.

In Oppenheim bietet das Hotel "Altes Amtsgericht" zusammen mit einer Hausarzt-Praxis mehrere Impftage an - ebenfalls ohne Termin für spontan Entschlossene. Eine Mitarbeiterin des Hotels sagte, die Ärzte würden parallel an sechs Stationen Impfungen verabreichen. Deshalb sei sie sehr zuversichtlich, dass es zu keinen längeren Schlangen vor der Tür kommen werde.