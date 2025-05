Zu wenige Ärzte, Pflegekräfte am Limit: Der Förderverein "Sterntaler" sorgt sich um die chirurgische Versorgung von Kindern an der Mainzer Unimedizin.

In einem bereits am 19. Mai geschriebenen offenen Brief des Fördervereins an den rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) heißt es, man sei in "großer Sorge um die Leistungsfähigkeit dieser Einrichtung und somit auch um die chirurgische Versorgung der Kinder in Rheinland-Pfalz."

Kinderchirurgische Station geschlossen

Das Schreiben wurde unter anderem auch an die Kassenärztliche Vereinigung und fünf Fraktionen im Mainzer Landtag geschickt. Darin beschreibt der Vorsitzende des Fördervereins , Wolfgang Puth, die Lage in der Kinderchirurgie: "Die kinderchirurgische Station A3 in der Universitätsmedizin ist seit Monaten stillgelegt. Die kleinen Patientinnen und Patienten sind in der Kinderklinik verteilt."

Pflegekräften von Situation belastet

Das sei ein "Rückfall in längst überwunden geglaubte Zeiten" und ein "Versorgungsrückschritt, der in der Elternschaft für großen Unmut sorgt." Hinzu komme, dass die Motivation der Pflegekräfte "erheblich beeinträchtigt" sei, heißt es in dem Brief.

Kritik an Personalsituation in Kinderklinik

Seit September 2020 sei die Stelle des Klinikdirektors und damit auch der Lehrstuhl für Kinderchirurgie unbesetzt. Das habe "erhebliche Auswirkungen auf die Organisation der Klinik und die Ausbildung neuer Kinderchirurgen".

ln den letzten zwei Jahren hätten fünf Fachärzte die Kinderchirurgie verlassen. Die Situation werde sich sogar noch erheblich verschärfen - ab September seien dann nur noch zwei bis maximal zweieinhalb kinderchirurgische Fachärzte im Dienst.

Kinderchirurgie Mainz hat keine Leitung

Die Klinik werde aktuell nur kommissarisch geleitet, bestätigt auch die Unimedizin dem SWR. Wolfgang Puth sagte dem SWR, dass der vorübergehende Leiter die Station allerdings noch im Sommer verlassen werde, eine weitere Ärztin gehe demnächst in Rente. Es würden dann weniger als drei Fachärzte dort arbeiten, so Puth.

Unimedizin weist Kritik zurück

Die Universitätsmedizin widerspricht den im Brief geäußerten Sorgen. Man versuche, in der Kinderklinik Synergieeffekte zu erzielen. So sei die kinderchirurgische Station A3 im vergangenen Sommer mit der neuropädiatrischen Station A4 zusammengelegt worden. Die Kinder seien weiterhin gut versorgt.

Zur Personalsituation heißt es, dass man aktuell Gespräche mit "einem aussichtsreichen Kandidaten" führe, der die Leitung der Kinderchirurgie dauerhaft besetzen könne. Zudem würden Einstellungsverfahren laufen für zwei neue Oberarzt-Stellen.