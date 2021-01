Studierende der Universität Mainz kritisieren, dass derzeit viele Klausuren trotz der angespannten Corona-Lage in Präsenz stattfinden. Nach Angaben des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA), sind zahlreiche Beschwerden eingegangen. Viele Studierende fänden es verantwortungslos, Präsenzprüfungen in Lockdown-Zeiten abzuhalten, berichtet der AStA-Vorsitzende Seidel dem SWR. Dabei gehe es ihnen weniger um persönliche Sorgen, sich mit Covid-19 anzustecken, sondern vielmehr um eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Es gelten zwar strenge Hygiene-Regeln bei den Klausuren - trotzdem könne man nicht verstehen, warum nicht mehr Online-Prüfungen oder sogenannte "Take Home"-Klausuren angeboten würden. Laut Uni Mainz liegt die Entscheidung über die Art der Klausur jeweils bei den Lehrenden. Die Teilnahme an den Präsenzklausuren sei freiwillig, durch einen Verzicht würden keine Nachteile entstehen. Der AStA entgegnet, dass eine Studienzeitverlängerung im Einzelfall durchaus Folgen haben könnte, z.B. für BAföG-Gelder.