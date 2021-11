Präsident des Mainzer Carneval-Vereins kritisiert Lockerungen

per Mail teilen

Für Veranstaltungen im Freien gelten ab kommenden Montag neue Corona-Regeln. 3G ist erlaubt, weitgehend ohne Abstand, Masken und Zugangskontrollen. MCV-Präsident Reinhard Urban hält das für den falschen Weg.

Die neue Corona-Bekämpfungsverordnung der rheinland-pfälzischen Landesregierung sei für ihn nicht nachvollziehbar, sagt Urban in einem Gespräch mit dem SWR. Die Infektionszahlen würden kontinuierlich steigen, die Intensivstationen seien stärker mit Corona-Erkrankten belegt und das seien in der Hauptsache nicht geimpfte Menschen.

Mainzer Carneval-Verein hält an 2G-Regel fest

"Wenn man das so öffnet, wie es jetzt angekündigt ist, ohne Abstand, ohne Mund-Nasen-Schutz, ohne sonstige Kontrollen und ohne die Möglichkeit etwas nachverfolgen zu können, dann ist das doch sehr bedenkenswert", sagt Urban. "Wir müssten in Kauf nehmen, dass nicht geimpfte durch geimpfte Personen angesteckt werden und schwer erkrankten."

Das möchte der Mainzer Carneval-Verein nicht verantworten, so Präsident Urban. Der Verein will deshalb am 11.11. bei der traditionellen Verkündung der närrischen Gesetze auf dem Mainzer Schillerplatz bei 2G bleiben. Das heißt, nur geimpfte und genesene Personen dürfen teilnehmen.

"Ich bin der, der die Verantwortung trägt."

Natürlich werde er jetzt angerufen von Menschen, die ihn fragten: "Warum darf ich nicht kommen, das Land hat es doch erlaubt?" Urban sagt dazu: "Ich trage aber die Verantwortung und die möchte ich so tragen, dass ich es auch guten Gewissens tun kann."

Auch Saalfastnacht unter "2G-Bedingungen"

Auch die Saalfastnacht in Mainz werde nur unter 2G-Bedingungen stattfinden, so Urban. Am Eingang werde kontrolliert, ob jemand geimpft oder genesen sei. Anschließend könne man im Saal ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne Abstand Fastnacht feiern.

Rosenmontagszug soll stattfinden

Mit den derzeitigen Corona-Regeln wird es im kommenden Februar dann auch einen Rosenmontagszug geben, sagt Urban. Der MCV steige nun sehr viel konkreter in die Planungen des Zuges ein, das sei mit der neuen Landesverordnung möglich. Eine Einschränkung macht der MCV-Chef aber doch. Wenn es bis zum Februar eine weitere schärfere Corona-Landesverordnung gebe, müsse alles wieder auf den Prüfstand.