Misswirtschaft, Mangelverwaltung, Ignoranz - das beklagen die Klinikdirektoren der Mainzer Universitätsmedizin in einem gemeinsamen Brief. Sie fordern, die Politik müsse endlich handeln.

Der gute Ruf der Mainzer Universitätsmedizin sei stark gefährdet, sagt ein Informant aus dem medizinischen Umfeld der Unimedizin in einem Gespräch mit dem SWR. Namentlich genannt werden möchte er nicht.

Der Hilferuf richte sich vorerst an die zuständigen Stellen in der Landesregierung. Dort müsse jetzt etwas passieren - und zwar schnell. Der Brief ging an den Aufsichtsrat der Universitätsmedizin um deren Vorsitzenden Staatssekretär Denis Alt (SPD).

Vorwurf: Der Unimedizin droht Niveau eines Kreiskrankenhauses

Die Mainzer Universitätsmedizin bezeichnet sich selbst als die einzige medizinische Einrichtung in Rheinland-Pfalz mit einer Supramaximalversorgung. Das bedeutet, dort können besonders schwere Krankheiten und hochkomplizierte Operationen und Behandlungen auf höchstem Niveau durchgeführt werden.

Dieses Qualitätsmerkmal stehe auf dem Spiel, befürchten die Klinikdirektoren. Durch die Misswirtschaft der vergangenen vier Jahre sei kein Geld mehr für neue, modernste Geräte da, von dringend benötigten Klinikneubauten ganz zu schweigen.

Kritik an Entscheidungen des kaufmännischen Vorstandes

Vor viereinhalb Jahren hatte die Mainzer Universitätsmedizin einen neuen kaufmännischen Vorstand bekommen. Christian Elsner kam aus Norddeutschland und sollte die Unimedizin in ein finanziell ruhigeres Fahrwasser steuern. Stattdessen habe er alles nur noch schlimmer gemacht, bemängeln die Chefärzte.

Durch falsche Entscheidungen habe sich der Schuldenstand noch deutlich erhöht. Anfang des Jahres wurden deshalb im Haushalt der Universitätsmedizin Gelder, beispielsweise für die Forschung, drastisch gekürzt.

Die Schulden der Unimedizin Mainz Die Mainzer Universitätsmedizin hat in den vergangenen Jahren hohe Defizite eingefahren. Nach eigenen Angaben lagen sie 2020 bei 65 Millionen Euro, 2021 bei 40 Millionen Euro. Für dieses Jahr wird mit einem Rekordminus von rund 70 Millionen Euro gerechnet, die genauen Zahlen sollen im Frühsommer veröffentlicht werden.

Muss Elsner seinen Hut nehmen?

Ob die Chefärzte der Universitätsmedizin in ihrem Brief an den Aufsichtsrat die Entlassung des kaufmännischen Vorstands fordern, ist nicht bekannt. Sicher ist aber, sie wollen, dass sich etwas grundlegend ändert. Wenn es um die Belange der Unimedizin gehe, müssten künftig auch die Klinikdirektoren dazu gehört werden, sei eine Forderung, heißt es.

Gespräche nur zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand der Unimedizin seien nicht zielführend. Daran müssten auch die beteiligt werden, die die Arbeit machten, die mit den Patientinnen und Patienten unmittelbar zu tun hätten.

Universitätsklinikum drohe Bedeutungslosigkeit

Die Unterzeichner des Brandbriefs an den Aufsichtsrat der Universitätsmedizin würden diesmal nicht klein beigeben, heißt es. Das Thema sei viel zu wichtig, um es wieder einmal versanden zu lassen. Das einzige Universitätsklinikum in Rheinland-Pfalz brauche mehr Aufmerksamkeit, es müsse nun schnell etwas passieren. Ansonsten drohe dem Supramaximalversorger Universitätsmedizin Mainz die Bedeutungslosigkeit.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Unimedizin, Gesundheitsstaatssekretär Denis Alt (SPD), hat für die kommende Woche erste Gespräche angekündigt.