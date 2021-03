Nach dem Brand in einer Wohnung auf dem Mainzer Lerchenberg ermitteln jetzt die Mainzer Kripo und Brandsachverständige des Landeskriminalamtes in dem Fall. Das haben jetzt die Polizei und die Mainzer Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Das Feuer hatte am Dienstagabend die Wohnung im 13. Stock eines Hochhauses komplett zerstört. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wie die Polizei mitteilt, war der 37-jährige Bewohner während des Feuers nicht in der Wohnung. Polizisten trafen ihn während der Löscharbeiten auf der Straße an. Da er laut Ermittler in einem psychischen Ausnahmezustand war, übergaben ihn die Beamten dem Ordnungsamt.