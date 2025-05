per Mail teilen

Seit November hat es im Bad Kreuznacher Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg immer wieder gebrannt. Jetzt hat die Kripo einen 18-Jährigen festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft von Bad Kreuznach geht davon aus, dass der 18-Jährige zwölf Brände gelegt hat. Auf die Spur war ihm die Kripo nach umfangreichen Ermittlungen gekommen. Denn in Bad Münster am Stein-Ebernburg brannte es seit November immer wieder nachts.

Serienbrandstifter zündet Autos an

Erst waren es kleinere Brände. Mülltonnen und kleinere Holzstapel soll der mutmaßliche Serienbrandstifter angezündet haben. Dann wurden die Schäden massiver. Ein Auto stand in Flammen und zweimal gerieten Häuserfassaden in Brand. Für alle Feuer soll der 18-Jährige verantwortlich sein.

In allen Fällen konnte die Feuerwehr die Brände löschen. Niemand wurde verletzt. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach schätzt den entstandenen Sachschaden insgesamt auf etwa 66.000 Euro.

Mutmaßlicher Serienbrandstifter in Untersuchungshaft

Der mutmaßliche Feuerteufel stammt selbst aus Bad Münster. Es heißt, dass der 18-Jährige die Brände in seinem Wohnumfeld gelegt haben soll. Damit er keine weiteren Feuer legt, sei er in Untersuchungshaft genommen worden, so die Bad Kreuznacher Staatsanwaltschaft.