per Mail teilen

Sie haben in Rheinland-Pfalz und Hessen ihr Unwesen getrieben: Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach hat zwei Männer festgenommen, die zusammen mit Komplizen mehr als eine Million Euro erbeutet haben sollen, indem sie sich als falsche Polizisten ausgaben.

Opfer der Betrugsmasche waren vor allem ältere Menschen. Sie bekamen einen Anruf von einem angeblichen Polizisten, der sie warnte, dass es Einbrecher auf sie abgesehen hätten. Sie sollten ihre Wertgegenstände raussuchen, ein Polizist nehme sie entgegen und bringe sie in Sicherheit.

Taten von der Türkei aus gesteuert

Mindestens elf Fälle dieser Art gehen laut Polizei auf das Konto der Männer, die die Kripo Bad Kreuznach nun festgenommen hat. Dabei handelt sich um einen 24-jährigen Deutschen aus dem Raum Bad Kreuznach und einen 36-jährigen Türken, der bis zu seiner Festnahme in Berlin lebte. Nach Angaben der Polizei wurden die Taten von der Türkei aus geplant und gesteuert. Zahlreiche Hintermänner seien Anfang Dezember im türkischen Izmir gefasst worden.

24-Jähriger fungierte als "Abholer"

Der 24-jährige Verdächtige aus dem Raum Bad Kreuznach soll nach Angaben der Ermittler als "Abholer" fungiert haben. Er soll also der falsche Polizist gewesen sein, der die Wertgegenstände bei den Opfern abgeholt hat. Teile der Beute seien bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes auch sichergestellt worden, so die Ermittler. Der 36-Jährige Verdächtige aus Berlin soll wiederum einen Großteil des Diebesguts in die Türkei gebracht haben.

Ermittlungsgruppe "Black Friday"

Allein in Südhessen, im Raum Bad Kreuznach und im Raum Mainz hatten die falschen Polizisten im November durch ihre betrügerischen Anrufe Bargeld und Wertgegenstände in Höhe von rund 850.000 Euro erbeutet. Danach hatte die Kriminalpolizei Bad Kreuznach zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungsgruppe "Black Friday" gegründet. Die Ermittlungen hätten dann zu den nun Festgenommenen geführt.