In und um Mainz waren im vergangenen Jahr besonders viele Menschen ohne Ticket im ÖPNV unterwegs - auch das beschäftigte die Polizei.

Die Zahlen haben fast wieder das Vor-Corona-Niveau erlangt. 2019 zählte das Polizeipräsidium Mainz 17.440 Straftaten, gut 400 mehr als im vergangenen Jahr. "Die Anstiege ziehen sich über fast alle Bereiche", sagt Polizeisprecher Rinaldo Roberto. Besonders augenfällig sind die Fälle, in denen Menschen ohne Ticket in Bus oder Bahn erwischt wurden.

Viele Menschen ohne Ticket erwischt

Sie haben um mehr als die Hälfte zugenommen. Roberto vermutet, dass die hohe Zahl mit der Einführung des 49-Euro-Tickets zu tun haben könnte. Generell sei es aber schwierig, Gründe für Zu- oder Abnahmen von Straftaten zu finden. "Es kann sein, dass die Mainzer Mobilität mehr kontrolliert hat und deshalb mehr Schwarzfahrer erwischt wurden", räumt Roberto ein.

Moped-Diebstähle haben um gut 100 Prozent zugenommen

Erklärbar sei allerdings die gut 100-prozentige Zunahme bei den Moped-Diebstählen. Sie schossen in Mainz von 101 im Jahr 2022 auf 203 nach oben. Viele Taten dürften auf das Konto von vier jungen Mainzern gehen. Ihnen wurde im vergangenen Jahr der massenhafte Diebstahl nachgewiesen. Sie verbüßen dafür jetzt hohe Haftstrafen. "Ich nehme an, dass die Moped-Diebstähle in diesem Jahr wieder deutlich zurück gehen", mutmaßt Polizeisprecher Roberto.

Rheinhessen vermutlich sicherste Region im Rhein-Main-Gebiet

Im Vergleich mit anderen Städten in der Region Rheinhessen liegt Mainz bei der Kriminalitätsrate im Mittelfeld. Pro 100.000 Einwohner wurden 2023 in der Landeshauptstadt 7.677 Straftaten gezählt. In Bad Kreuznach liegt diese so genannte Häufigkeitszahl bei 8.557, in Worms bei 7.546 und in Ingelheim gar nur bei 5.500. Die Region Rheinhessen zählt mit diesen Werten nach Einschätzung von Roberto zu den sichersten im Rhein-Main-Gebiet.

Tötungen einziger Bereich mit Rückgang der Fallzahlen

Der einzige Kriminalbereich der Statistik, in dem im Vergleich zu 2022 ein Rückgang verzeichnet wurde, sind die Straftaten gegen das Leben, also Tötungsdelikte, auch versuchte. Von ihnen gab es 14, und damit ein Drittel weniger als 2022. Erfreulich aus polizeilicher Sicht sei zudem, dass alle diese Taten aufgeklärt werden konnten.