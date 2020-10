Heute vor 75 Jahren wurde mit der Überquerung des Rheins in Nierstein das Ende des Zweiten Weltkrieges eingeläutet. Eine Gedenkveranstaltung wurde abgesagt und soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Am 21. März 1945 sind amerikanische Soldaten in Nierstein einmarschiert, daraufhin bauten sie provisorische Brücken, teilweise auf Schwimmpontons. Mehr als 60.000 Fahrzeuge und tausende Soldaten haben von dort den Rhein nach Südhessen überquert. Historiker halten die Rheinüberquerung bei Nierstein für eine bedeutsame Entwicklung: Dies habe die Kapitulation von Nazi-Deutschland beschleunigt. Wie der Vorsitzende des Niersteiner Geschichtsvereins, Hexemer, auf Anfrage mitteilte, werden er und Ortsbürgermeister Schmitt heute Vormittag eine Blumenschale am Denkmal Rhine-River-Crossing-Monument niederlegen.