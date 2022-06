Krieg in Ukraine: Das befürchtet die IHK Rheinhessen

Die Industrie- und Handelskammerv (IHK) Rheinhessen befürchtet mit dem Krieg in der Ukraine auch schwere Folgen für die Unternehmen in der Region. Geschäftsführer Günter Jertz sprach von einer möglichen Zeitenwende. Viele Betriebsinhaber in Rheinhessen hätten die Nachrichten am Donnerstagmorgen konsterniert verfolgt. Nach den Einschränkungen für den Handel wegen der Corona-Pandemie sei der Krieg in der Ukraine nun die nächste schlechte Nachricht, sagte IHK Geschäftsführer Jertz. Die Unternehmen in Rheinhessen hätten eine hohe Exportquote. Der Krieg wirke sich auch auf die dafür nötigen Lieferketten aus - möglicherweise auch in ganz Osteuropa. Zusätzlich bedeute der Konflikt, dass die schon jetzt hohen Energiepreise weiter steigen würden. Energieintensive Unternehmen wie zum Beispiel der Mainzer Spezialglashersteller Schott würden die gestiegenen Produktionskosten dann wahrscheinlich an ihre Kunden weitergeben müssen.