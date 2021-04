Die Bauarbeiten am Autobahnkreuz Mainz-Süd verzögern sich wegen der Betonrisse in der Fahrbahn weiter. Wie die Autobahn GmbH auf SWR-Anfrage mitteilt, würden die Arbeiten erst weitergehen, wenn ein entsprechendes Konzept der Baufirma geprüft wurde.

Das habe aktuell Priorität, so ein Sprecher der Autobahn GmbH. Bei der Prüfung des Konzepts zur Ausbesserung der Betonrisse seien neben der Autobahn GmbH auch Fachgutachter beteiligt. Wie lange diese Prüfung aber dauern werde, sei noch unklar. Weil bei den Bauarbeiten am Kreuz Mainz-Süd zahlreiche Betonrisse in der Fahrbahn aufgetreten sind, ruhen die Arbeiten an der neugebauten Brücke seit Monaten. Die obere Betonschicht sei zwar abgefräst worden, allerdings müsste weitere großflächige Schichten abgetragen werden. Wie die Betonrisse entstanden sind, sei nach Angaben der Autobahn GmbH immer noch unklar. Eigentlich war geplant, dass die Arbeiten nach Ostern wieder fortgesetzt werden.