In Ingelheim beginnen die Bauarbeiten für das neue Gebäude der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Am Vormittag setzt Landrätin Dorothea Schäfer (CDU) im Industriegebiet neben der A60 den ersten Spatenstich. Jahrelang war diskutiert worden, ob das bestehende Gebäude im Ingelheimer Zentrum aufgestockt werden soll. Nun entstehen ein neues viergeschossiges Gebäude und eine Tiefgarage. Der Bau kostet knapp 30 Millionen Euro, er soll Ende kommenden Jahres fertig werden. Landrätin Schäfer sagte im Vorfeld, sie sei sehr froh, dass die dringend benötigten neuen Büroflächen nun gebaut werden könnten. Mit mehr als 1.000 Beschäftigten ist die Kreisverwaltung Mainz-Bingen der zweitgrößte Arbeitgeber in der Stadt Ingelheim.