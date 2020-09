Die Bad Kreuznacher Landrätin Bettina Dickes (CDU) hat im Kreistag erneut den Kauf von 50 Beatmungsgeräten verteidigt. Sie hatte zusammen mit den Beigeordneten im März per Eilentschied beschlossen, die Geräte für 2,2 Millionen Euro anzuschaffen. Die Entscheidung sei unabhängig von möglichen Zuschüssen von Bund oder Land gefallen, betonte Dickes. Der Kreisvorstand habe so entschieden, um im Ernstfall keinem Menschen die Luft zum Leben verwehren zu müssen. Einig waren sich die Redner dann nur in einem Punkt, der Kreistag hätte besser eingebunden werden können, vielleicht auch müssen. Vor allem die kleineren Fraktionen fühlten sich übergangen und schlecht informiert. Linke und Freie Wähler bezweifeln, dass der Kreis für die Beschaffung der Geräte zuständig gewesen sei. Auch eine Schadensersatzklage wolle man weiter nicht ausschließen, so die Freien Wähler. Die Diskussion hält weiter an.