Kreistag stimmt über Haushalt ab

Der Kreistag Mainz-Bingen stimmt am Dienstag über den Haushalt für das nächste Jahr ab. Die Kreisverwaltung erwartet Einnahmen in Höhe von 523 Millionen Euro und damit einen Überschuss von gut 5 Millionen Euro. Landrätin Dorothea Schäfer (CDU) sagte, sie freue sich darüber, dass der Kreis erneut keine Kredite aufnehmen müsse. Belastet werde der Haushalt vor allem durch das Personal. Dafür seien 72 Millionen Euro veranschlagt. Eingestellt sind nach Angaben des Kreises auch 20 Millionen Euro für den Kauf eines Gebäudes in Mainz. Dort soll ab nächstem Jahr das Gesundheitsamt Mainz-Bingen unterkommen. Es ist zuständig für den Kreis und die Stadt Mainz. Die Kreisumlage, die festlegt, wie viel die Gemeinden an den Kreis zahlen müssen, bleibt unverändert. Allein über diese Umlage bekommt der Kreis mehr als 200 Millionen Euro.