Kreistag beschließt Anhörung zur Notarztversorgung einstimmig

Der Kreistag Mainz-Bingen hat in seiner Sitzung eine Anhörung zur notärztlichen Versorgung im gesamten Kreis einstimmig beschlossen. In dieser Anhörung können die Fraktionen bespielsweise Fachleute aus dem Gesundheitswesen einladen und über die aktuelle Situation diskutieren. Hintergrund sind die anhaltenden Diskussionen zur Besetzung der Notarztwache in Ingelheim. Das Deutsche Rote Kreuz übernimmt die Wache zum ersten März. Nach Angaben des Kreises Mainz-Bingen soll der Standort täglich von 7 bis 19 Uhr mit einem Notarzt besetzt sein. Eine Onlinepetition von Bürgern und Bürgerinnen fordert eine Rund-um die Uhr Besetzung.